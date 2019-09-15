أميمة طالب تتعاون مع الملحن سهم في أغنيتين لأول مرة.. وهذه تفاصيلهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:42 صباحاً - في إطار ما تشهده الساحة الفنية من تسابُق الفنانات والفنانين لطرح أعمالهم الجديدة، تستعدُّ الفنانة التونسية أميمة طالب لطرح أعمال غنائية جديدة، لكن هذه المرة هناك أعمال مختلفة عمَّا طرحته سابقًا؛ حيث تتعاون ولأول مرة مع الملحن سهم، في أول تعاون فني يجمعهما في أغنيتين؛ حيث ستحمل الأولى عنوان "خاطرك"، من كلمات الشاعر سعود البابطين، والأغنية الثانية "إذا تسمح لي" من كلمات الشاعر قوس، وستكون الأغنيتان من توزيع الموزِّع الموسيقي بشار سلطان.

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ويأتي تعاوُن أميمة طالب مع سهم بعد أن تغنَّت أميمة في أكثر من مرة بأعمال غنائية خليجية، حيث خاضت أعمالاً غنائية منوعة عبر تجربة الأغنية الخليجية، مما أسهم في تنوُّع نشاطها الفني وتجديد الطرح في الأعمال الغنائية. وسيكون التعاون بمثابة انطلاقتِها مع الملحن سهم، كما تمثِّل تحديًا جديدًا تخوضه الفنانة التونسية.



وفي مطلع أغنية "خاطرك":

"هذا مسوي بي سوايا .. كل ما قالوا عشانه قلت يالله

لو تظن إنك سكنت أقصى الحنايا .. إيه قسم بالله ضنك في محله".



أما العمل الآخر الذي يحمل عنوان "إذا تسمح لي" ففي مطلعه:

"إذا تسمح لي من فضلك .. أنا محتاجة منك شرح

أبي أعرف أنا وشلون .. جمعت بداخلي ضدين

تكون انت سبب فرحي .. وتكون انت سبب فـ الجرح

وانا ما بين عيوني .. قلبي احتار فـ الثنتين".

وفي سياق متصل، جمعت الشعراءَ سعود البابطين وقوس مع الملحن سهم عدةُ أعمال غنائية منوعة للنجوم العرب، منهم أصالة نصري وأسماء المنور وعبد المجيد عبد الله ونوال الكويتية وأصيل أبو بكر ورابح صقر وراشد الفارس وماجد المهندس وغيرهم، وهو ما يرجِّح انتشارَ تلك الأعمال الغنائية التي جمعتهما من ألحان سهم في قنوات اليوتيوب وبالإذاعات الرسمية وبالتطبيقات الغنائية.

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ويكرِّس الملحن سهم طاقاته الموسيقية لتقديم أعمال غنائية مقبلة للفنانات والفنانين بالوطن العربي، كما يستعدُّ أيضًا لطرح عمل غنائي خلال الساعات المقبلة بعنوان "طبع السعودي"، وسيتغنَّى به الفنان راشد الماجد، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89، كما ستحتضن العاصمةُ الرياض كرنفالاً غنائيًّا بمسمى "ليلة سهم"، تحت مظلة موسم الرياض، والذي سينطلق في 15 أكتوبر المقبل، وسيستمرُّ لمدة شهرين.