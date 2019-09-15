ريشي كابور يعود إلى الهند بعد العلاج من السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:42 صباحاً - عاد نجم بوليوود ريشي كابور Richi kapoor إلى الهند، بعد إقامة طويلة في نيويورك للعلاج من السرطان، استمرت 11 شهراً، و11 يوماً.



وفي التفاصيل، هبط كابور برفقة زوجته نيتو كابور، في مومباي، مرتدياً قميصاً أزرقَ داكناً وبنطلونَ جينز، وحذاءً رياضياً أزرقَ.



وشارك كابور جمهوره نبأ عودته، برفقة زوجته نيتو كابور Neetu Kapoor، حيث غرّد على حسابه الخاص في "تويتر" بالقول: "رجوع إلى البيت.. 11 شهراً و11 يوماً! شكراً لكم جميعاً".

ريشي كابور

وبمجرد أن أعرب ريشي كابور عن سعادته على وسائل التواصل الاجتماعي، أجابه الممثل فرحان أختار، قائلاً: "مرحباً بك مرة أخرى".



ولم يكن فقط نجوم بوليوود هم الذين رحبوا بالممثل المخضرم عند عودته إلى الهند، لكن شارك متابعو ريشي كابور ومحبوه أيضاً حماستهم.



وكان ريشي قد غادر في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى الولايات المتحدة، مع زوجته نيتو كابور، وابنه رانبير كابور للعلاج من مرض السرطان. وأثناء علاج والده، الذي استمر 11 شهراً، زار رانبير كابور Ranbir Kapoor والديه في الولايات المتحدة، ورافقته صديقته عليا بهات Alia Bhatt، أكثر من مرة.

ريشي كابور وزوجته

كما أكد كابور في السابق أنه سيعود إلى الهند، وسيبدأ تصوير فيلمه التالي بحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.



ونقلت مصادر صحفية عن كابور قوله: "في اللحظة التي أعود فيها إلى الوراء، سأستغرق 15 يوماً للتواصل مع جذوري، والتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وبحلول نهاية سبتمبر، سأبدأ في التصوير".