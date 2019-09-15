بلقيس تغني بالمغربية "تعالى شوف"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:42 صباحاً - طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها المصورة بعنوان "تعالى شوف"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



الأغنية باللهجة المغربية، وهي من كلمات سمير المجاري وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج عبد الرفيع عبديوي.

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ولقد اختارت بلقيس أن تغني جديدها باللهجة المغربية، رغبة منها بالتنويع، وبناء على طلبات جمهورها الذي يحتل مكانة كبيرة في قلبها. واشتغلت بلقيس الأغنية من كل قلبها، واستغرق التحضير لها 6 أشهر كاملة، كما أوضحت أن الأغنية مترجمة إلى العربية والفرنسية والإنكليزية.



آخر أعمال بلقيس كانت "أنا ما أعتقد" وهي من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.



ويشار إلى أن بلقيس عاودت نشاطها الفني في بداية شهر أيلول\سبتمبر الحالي، بعد إجازة طويلة أمضتها مع زوجها وإبنها تركي.