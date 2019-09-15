بالفيديو.. نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كشفت الممثلة زارا البلوشي أنها تفتقد لطليقها المخرج السعودي سمير عارف رغم انفصالهما منذ نحو 8 أشهر.

وقالت في بث مباشر عبر حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي، إنها ما تزال تفكر فيه خلال أيامها، إلّا انها أكدت استحالة عودتها اليه.

وكانت البلوشي غرّدت في حسابها على “تويتر” عند طلاقها: “إن شاء الله قريب انفصلنا ما تذابحنا، سمير ونعم فيه، بس ما اتوفَّقْنا، مو معناها إنه سيئ، بالعكس، أفتخر أني تزوجت سمير عارف”.

يُذكر أن زارا البلوشي تزوجت من سمير عارف في عام 2014.