أثارت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم الجدل عبر حسابها على “سناب شات”، حيث استعرضت أمام متابعيها محيط خصرها.
وأكدت أنها تحافظ على قوامها بسبب حمية غذائية تتبعها من دون أن تحرم نفسها من الأكل، مضيفة أن أقسى وزن وصلت الى كان 70 كيلوغراماً خلال وقت الحمل، كما بيّنت أن طولها يبلغ 163 سنتيمتراً.
وكانت بدور البراهيم أحدث ضجة واسعة في وقت سابق، بعدما أعلنت أن شرطها للزواج هو مليون ريال سعودي.
وقالت لأحد المتابعين على “سناب شات”: “والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون، والله وحلفت”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فاشينيستا سعودية تثير الجدل باستعراض خصرها بعد مهر المليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.