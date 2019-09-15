بالفيديو: فاشينيستا سعودية تثير الجدل باستعراض خصرها بعد مهر المليون ريال

أثارت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم الجدل عبر حسابها على “سناب شات”، حيث استعرضت أمام متابعيها محيط خصرها.

وأكدت أنها تحافظ على قوامها بسبب حمية غذائية تتبعها من دون أن تحرم نفسها من الأكل، مضيفة أن أقسى وزن وصلت الى كان 70 كيلوغراماً خلال وقت الحمل، كما بيّنت أن طولها يبلغ 163 سنتيمتراً.

وكانت بدور البراهيم أحدث ضجة واسعة في وقت سابق، بعدما أعلنت أن شرطها للزواج هو مليون ريال سعودي.

وقالت لأحد المتابعين على “سناب شات”: “والله ما يشم فارق راسي أي شخص يتزوجني إلا مهري مليون، والله وحلفت”.