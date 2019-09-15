بالفيديو: شيماء سبت تكشف كذب هذه الطريقة في التخسيس.. وهكذا خسرت الكثير من وزنها

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت لمتابعيها سر خسارتها الملحوظة في الوزن، وذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها على سناب شات.

شيماء سبت قالت لمتابعيها أنها خضعت لعملية تكميم معدة في الأردن، وهذا هو سر خسارتها اللافتة في الوزن مؤخراً، والتي بسببها تنهال عليها التعليقات التي تسألها عن طريقتها لإنقاص الوزن.

ونفت شيماء سبت أن يكون لحبوب التخسيس أي دور في خسارة الوزن الزائد، لتحذر متابعيها منها مؤكدة أنها حبوب كاذبة ومجرد دعاية واصفة الأمر بـ “كلام فاضي”.

كما شددت الفنانة البحرينية على أن عملية التكميم ليست سحراً، مثلما يظن البعض بأن الخسارة في الوزن سريعة دون مجهود، ولكن على الشخص أن يمارس الرياضة من أجل شد الجسم.

وكانت شيماء سبت أحدث ضجة منذ فترة قصيرة، بعد تعرضها لحروق في الوجه كشفت عنها بلقطات مقربة، وذلك على إثر تعرضها للشمس من أجل الحصول على بشرة برونزية.

واستعرضت شيماء سبت بشرتها للجمهور، وكيف أنها أصبحت تعاني من اختلاف في اللون في أحد جانبي وجهها وجزء من الرقبة، بينما الجانب الآخر لم يحدث له شيء.

شيماء سبت أكدت على أنها معتادة على الحصول على “تان” كلما رغبت، ولكنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا الموقف ويصاب وجهها بالحروق.