ستيف آلين قدّم أول برنامج حواري ليلي في تاريخ الإعلام.. وأرشيف كبير من الأغاني والألحانتعرفوا على...

ميرنا وليد - بيروت - ولد ستيفن فالنتين باتريك وليام آلين، المعروف بإسم ​ستيف آلين​، في 26 كانون الأول/ديسمبر عام 1921، هو شخصية تلفزيونية وإذاعية أميركية، وموسيقي وملحن وممثل كوميدي وكاتب وعالم.

في عام 1954 حقق شهرة وطنية، بصفته مقدم أول برنامج حواري تلفزيوني في وقت متأخر من الليل، أو ما يسمى بـ The Tonight Show.

طفولته

ولد ستيفن آلين في مدينة نيويورك، توفي والده عندما كان رضيعاً وعندها انتقل الى جنوب شيكاغو، ليعيش مع عائلة والدته الكاثوليكية الأيرلندية.

كان أول عمل إذاعي لستيف آلين في اذاعة KOY في فينيكس ، أريزونا ، بعد أن غادر كلية المعلمين ولاية أريزونا المعروفة اليوم بجامعة ولاية أريزونا، حين كان لا يزال طالباً في السنة الثانية.

التحق بجيش الولايات المتحدة الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وتم تدريبه كقائد مشاة. لم يخدم في الخارج، وبدلاً من ذلك كان يقضي وقت خدمته في معسكر روبرتس ، كاليفورنيا.

مسيرته

بدايته كانت في الإذاعة، إلا أن ستيف آلين عرف الشهرة الاكبر بمهنته في التلفزيون، وإكتسب اهتماماً وطنياً في الولايات المتحدة الاميركية كمقدم برامج المواهب، إضافة الى برنامج Tonight Show، حتى قدم عرض برنامج Steve Allen الخاص به.

من عام 1977 حتى عام 1981، قام بإنتاج واستضافة برنامج الإذاعة العامة، الحائز على العديد من الجوائز، وهو عبارة عن سلسلة من الأعمال الدرامية التاريخية.

Advertisements

كان ستيف آلين عازف بيانو وملحن، يحب هذا المجال أيضاً وكان يقوم بانتاج أعمال بغزارة كبيرة، وبحسب تقديره الخاص كتب أكثر من 8500 أغنية، وقام العديد من المطربين البارزين بتسجيل بعضها.

بعد أن عمل ككاتب اغنيات، فاز بجائزة غرامي عام 1964 كأفضل مؤلف اغنيات جاز، كما كتب أكثر من 50 كتاباً، بما في ذلك روايات وكتب أطفال وكتب يعطي فيها أراءه، كما كتابه الأخير الذي صدر عام 2001 وإسمه Vulgarians at the Gate: Trash TV and Raunch Radio.

في عام 1996 حصل ستيف آلين على جائزة Martin Gardner Lifetime Achievement Award، عن كل الإنجازات التي حققها في حياته، ولديه نجمتان على ممشى المشاهير في هوليوود، وهناك مسرح في هوليوود على شرفه.

حياته الخاصة

تزوج ستيف آلين من دوروثي غودمان في عام 1943، وأنجبا ثلاثة أطفال وهم ستيف جونيور ، برايان ، وديفيد. انتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 1952، وكانت زوجة ستيف آلين الثانية الممثلة جين ميدوز ، شقيقة الممثلة أودري ميدوز، وأنجبا إبناً واحداً هو بيل آلين، الذي سمي على اسم والد ستيف.

ظل الثنائي معاً حتى وفاة ستيف آلين، على الرغم من الاختلافات الفكرية بينهما، إذ كان هو ديمقراطياً أما زوجته فكانت جمهورية.

وفاته وارثه الكبير

توفي ستيف آلين في 30 تشرين الاول/أكتوبر عام 2000، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً.ر وجّح أن يكون سبب الوفاة هو معاناته من نوبة قلبية قاتلة، خلال نومه في منزل إبنه في لوس أنجلوس.

ومع ذلك، قال متحدث باسم لوس أنجلوس كورونر في وقت لاحق إن نتائج تشريح الجثة أظهرت أن السبب الحقيقي للوفاة هو تمزق الأوعية الدموية الناجم عن إصابات في الصدر، لم يدرك أنه أصيب بها في حادث مروري بسيط في وقت سابق من يوم الوفاة.

دُفن ستيف آلين في فورست لاون ميموريال بارك في هوليوود هيلز ، لوس أنجلوس، ودُفنت زوجته جين ميدوز الى جانبه بعد وفاتها في عام 2015. وفي 25 حزيران/يونيو عام 2019 أدرجت مجلة نيويورك تايمز إسم ستيف آلين ضمن لائحة تضم مئات الفنانين، الذين حرقت موادهم وإرثهم الفني في حريق يونيفرسال عام 2008.