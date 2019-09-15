تعرفوا على أجمل ثلاث إطلالات في مهرجان الفضائيات..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعددت الإطلالات في حفل ​مهرجان الفضائيات العربية​ للعام 2019، الذي أقيم يوم أمس في مصر، وتنافست النجمات في الحدث عى الإطلالة الأجمل.

واخترنا لكم أجمل 3 إطلالات في الحفل:

دون الشك أن الأكثر أناقةً في الحفل كانت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ بفستان فخم بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ويحمل الفستان الكثير من التفاصيل الجميلة مثل الشق المليئ بالأنوثة والقماش المنسدل بموضة الكاب.

وجاء فستان الفنانة ​أنغام​ ايضاً، بتوقيع المصمم زهير مراد وهو مستوحى من ريش الطاووس، وتناغمت نعومة الفستان مع نعومة أنغام.

فستان الممثلة ​دنيا سمير غانم​ بالقماش النيلي الـ"بيليسيه" بموضة الكتف الواحد حمل الكثير من البساطة والنعومة.