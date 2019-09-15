تعرفوا على أجمل ثلاث إطلالات في مهرجان الفضائيات..بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - تعددت الإطلالات في حفل مهرجان الفضائيات العربية للعام 2019، الذي أقيم يوم أمس في مصر، وتنافست النجمات في الحدث عى الإطلالة الأجمل.
واخترنا لكم أجمل 3 إطلالات في الحفل:
دون الشك أن الأكثر أناقةً في الحفل كانت الممثلة نادين نسيب نجيم بفستان فخم بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ويحمل الفستان الكثير من التفاصيل الجميلة مثل الشق المليئ بالأنوثة والقماش المنسدل بموضة الكاب.
وجاء فستان الفنانة أنغام ايضاً، بتوقيع المصمم زهير مراد وهو مستوحى من ريش الطاووس، وتناغمت نعومة الفستان مع نعومة أنغام.
فستان الممثلة دنيا سمير غانم بالقماش النيلي الـ"بيليسيه" بموضة الكتف الواحد حمل الكثير من البساطة والنعومة.
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