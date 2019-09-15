نادين نسيب نجيم ورامي عياش ومحمد رمضان يتلقون جوائز في مصر..وهذا ما صرح به المكرمون للفن

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق أمس الجمعة ​مهرجان الفضائيات العربية​، بدورته العاشرة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة.

وتم تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، منهم الفنانة ​أنغام​، وزوجها ​الموزع الموسيقي​ ​أحمد إبراهيم​، الإعلامي ​عمرو الليثي​، الممثل ​سيد رجب​.

وفازت الفنانة أنغام بجائزة أفضل مطربة عربية، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بجائزة أفضل موزع موسيقي، وفاز ​ماجد المصري​، و​إدوارد​، والمخرج خالد جلال، و​حنان مطاوع​، و​إنجي المقدم​، والطفل ياسين أمير، بجوائز الأفضل لعام 2019.

ومن بين المكرمين الفنان ​رامي عياش​ ومقدمي البرامج ​طوني بارود​ و​محمد قيس​ والممثل ​معتصم النهار​، وشملت قائمة المكرمين إسعاد يونس، نرمين الفقي، ​منة فضالي​، ​مصمم الأزياء​ هاني البحيري، الموسيقار هاني مهنا وابنته هنادي، ​تامر فرج​ و​المخرج محمد سامي​، ​إياد نصار​، أحمد بدير، ​أحمد رزق​، ​أحمد داوود​، والإعلامية انجي علي، مروة عبدالمنعم، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي و​محمد دياب​.

كما فازت الإعلامية ​إنجي علي​ بجائزة الأفضل بين الإعلاميين لعام 2019، وبرنامج "the insider بالعربي" بجائزة الأفضل في 2019، وفاز الفنان المغربي ​إيهاب أمير​ بجائزة أفضل فنان شاب، والفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ بجائزة أفضل فنانة شابة.

وكرمت إدارة المهرجان الممثلة ​ريهام عبد الغفور​، التي غابت عن الحفل، وتسلم جائزة تكريمها والدها الممثل ​أشرف عبد الغفور​.

تنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاث جوائز وهي جوائز الجمهور، جوائز النقاد وجوائز المهرجان الخاصة.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع عدد من النجوم المكرمين للحديث عن جوائزهم .

الفنان ​محمد رمضان​ عبر عن سعادته لتكريمه من مهرجان الفضائيات العربية، وقال انه فخور لتكريمه عن دوره في مسلسل ​زلزال​، وسعيد بتواجده مع كل المكرمين المتواجدين في المهرجان بدورته العاشرة.

كما تحدث عن ردود الفعل التي وصلته عن آخر أغانيه "انساي" التي قدمها ديو مع الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، وقال انه يشكر الجمهور على ثقتهم به، وتمنى ان تنال كل اغانيه اعجابهم، مشيرا الى ان هذه مسؤولية كبيرة عليه لتقديم اعمال اخرى بنفس الجودة خلال الفترة المقبلة، واشار الى انه يستعد لأغنية جديدة مع الشاعر ​أمير طعيمة​.

الممثل ​اياد نصار​ رأى ان التكريم مهم في مشوار الفنان لتشجيعه على الاستمرار وبذل أقصى ما لديه ليكون دائما أفضل، كما عبر عن سعادته لتكريمه عن الاعمال السينمائية التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وتطرق للحديث عن احدث اعماله "حواديت الشانزلزيه" وقال انه متحمس جدا لهذه التجربة، وان سيناريو العمل جذبه للتواجد به، مشيرا الى ان المسلسل متوفر له ميزانية كبيرة ستساعد على إنجازه بشكل ينال اعجاب الجمهور.

وعبر عن سعادته بإقتراب الجزء الثاني من فيلم الفيل الازرق لإيرادات 100 مليون جنيه، مشيرا الى ان الايرادات الكبيرة للافلام السينمائية تشجع المنتجين على الانتاج أكثر، والبحث عن نجاح يشبه ما تحققه الافلام حاليا، لافتا الى ان هذا الامر ينشط صناعة السينما.

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وحصلت الممثلة نادين نسيب نجيم على جائزة ​افضل ممثلة​ في الوطن العربي عن مسلسلها "خمسة ونص"، وقالت في تصريحها لموقع الفن، انها سعيدة بتسلمها جائزة من مصر لأنها ارض الفن والحضارة، وشكرت الجمهور المصري الذي تابع مسلسل "خمسة ونص" بشغف كبير، وكانت ردات فعلهم أن العمل نال إعجابهم.

وأهدت نادين الجائزة لبلدها لبنان وللمنتج ​صادق صباح​، وقالت انها فخورة لتواجدها اليوم بمصر، وتتمنى ان تكون دائما محل اهتمام من قبل الجمهور المصري.

وأطلت الفنانة ​دنيا بطمة​ خلال الحفل بقفطان مغربي أخضر، وحضر معها زوجها ومدير أعمالها ​محمد الترك​، وحصلت على جائزة أفضل فنانة مغربية لعام 2019، وعبرت عن سعادتها الكبيرة لتكريمها في مصر، وقالت ان هذا شرفاً كبيراً لها لتواجدها وسط كل هؤلاء النجوم.

كما تحدثت عن ابرز اعمالها المقبلة، وقالت انها تحضر حاليا لأغنيتين وطنيتين في المغرب، كما اوضحت انها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية، متمنية ان تنال اعجاب المصريين.

الممثلة انجي وجدان قالت في تصريحها لموقع "الفن"، انها سعيدة جدا لتكريمها من مهرجان الفضائيات العربية، وتمنت أن تقدم دائما أفضل ما لديها لتنال اعجاب الجمهور.

وقالت انها حتى الآن لم تستقر علي اي عمل من الأعمال المعروضة عليها.

كواليس المهرجان:

كانت هناك أكثر من مشاجرة بين الحاضرين.

حرص عدد كبير من الفنانين على التواجد والتسجيل مع القنوات المتواجدة، وبالمقابل رفض فنانون التسجيل مع القنوات، وفضلوا ان يدخلوا مباشرة الى الحفل، منهم الممثل ماجد المصري.

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تصوير ​محمد علوان​