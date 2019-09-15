ميرنا وليد - بيروت - بدأ النجوم حاليا اختيار الأعمال التي سيقدمونها في رمضان المقبل لعام 2020 وهو ما يضع الممثل ​أمير كرارة​ في حيرة شديدة خاصة وأنه حتى هذه اللحظة لم يقرر إن كان سيقدم جزء جديد من مسلسل "كلبش" حيث أن نهاية الجزء الثالث كانت مفتوحة لكي يتم عمل أجزاء جديدة وهي النصيحة التي قدمها الفنانة عمر دياب لكرارة قبل فترة لكي يصبح كلبش بطل مصري.

ولكن كرارة في حيرة لرغبته في تقديم شخصية جديدة مختلفة هذا العام لكي يخرج من عباءة كلبش ولرغبته في التجديد وهو ما افصح عنه للمقربين وطلب من بعض الاشخاص بالفعل مجموعة من السيناريوهات ليرى ان كان هناك عمل مميز يحقق من خلاله نفس نجاحاته التي يقدمها في الدراما والسينما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-أمير كرارة في حيرة لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.