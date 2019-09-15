خاص الفن - لجين إسماعيل: دوري في "دم النخل" أغراني

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل السوري ​لجين إسماعيل​ عن سعادته في المشاركة بفيلم "دم النخل" مع المخرج نجدة أنزور في ثاني وقوف له أمام كاميرته بعد فيلم "رد القضاء".

وقال لجين في حديث خاص لموقع "الفن": المشاركة السينمائية مهمة وأنا في حاجتها، والوقوف أمام مخرج كبير مهم أكثر، والدور أغراني كثيراً لأنه يحمل فكرة ورسالة".

وفي تعليقه عن الخطوات المتسارعة في عالم الفن وتأديته لأدوار مهمة قال: "كان حلمي أن أحصل على هذه الأدوار، والظهور السينمائي في بداية طريقي يعني لي الكثير، لأنني تمنيته منذ أن كنت طالباً في المعهد العالي للفنون المسرحية".

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وعن تأديته دور الشيخ محيي بن عربي في مسلسل "مقامات العشق" الذي عرض خلال رمضان الماضي، نفى أن يكون العمل موجهاً للنخبة فقط وقال: "العمل يهم ويمس الجميع، فأنا إنسان عادي ومسني وأثر بي، لأنه يحمل الكثير من الأفكار لتي لم تكن مطروحة سابقاً، وربما لأننا توجهنا نحو أفكار وكتابات الإمام محيي الدين ذهب العمل نحو النخبة عن غير قصد".

ويشار إلى أن لجين إسماعيل تخرج في المعهد العالي عام 2015 وكان الأول على دفعته في السنوات الأربع، وخلال أربع سنوات شارك فيما يقارب العشرين عملاً بين مسرح وسينما وتلفزيون.