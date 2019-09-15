خاص الفن-هكذا وصفت مي صايغ ممثلي "عروس بيروت"..وكيف ردت على انتقادات لهجتها اللبنانية؟

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة ​مي صايغ​ في مسلسل "​عروس بيروت​" الذي يعرض على قناة MBC4، بدور سلمى والدة نايا.

مي في حديث خاص لموقع الفن وصفت العمل أنه رائع وانتاجه ضخم وفيه خلطة جميلة من الممثلين من تونس ولبنان وسوريا.

وقالت أن التصوير تم في تركيا، وكانت الزيارة الأولى لها لهذا البلد الجميل.

وعن بعض التعليقات التي وردت حول لهجتها اللبنانية في المسلسل بينما زوجها وابنتها وشقيقتها يتحدثون باللهجة السورية في أدوارهم في العمل، ردت:"ليس من الضروري أن أتحدث باللهجة السورية فهناك نساء لبنانيات متزوجات من رجال سوريين وأولادهم يتحدثون بالسوري بينما السيدات المذكورات ما زلن يتحدثن باللبناني".

وأضافت :"وشقيقتي تتحدث باللهجة السورية في المسلسل كونها كانت تعيش في سوريا لمدة 30 سنة وتعود إلى لبنان".

وعن الممثلين الذين تعاونت معهم في العمل وجمعتها بهم مشاهد، أشادت بظافر العابدين وإنها ليست المرة الأولى التي يجمعهما فيها عمل، كما أشادت بتقلا شمعون وكانت المرة الأولى التي تلتقي فيها في عمل تمثيلي.

ووصفت مي جو طراد بأنه نجم دون منازع معبرةً عن محبتها الكبيرة له، وتابعت :"تُرفع القبعة لمرام علي فهي انسانة رائعة وتعطي من قلبها".

واستدركت أن رانيا سلوان مبدعة في الدور الذي أدته، واعتبرت أن التمثيل مع ضحى الدبس شهادة تعتز بها.

وعبرت مي عن سعادتها بالتعاون مع كل فريق العمل مؤكدةً أن هناك الكثير من الأحداث المشوقة في انتظار المشاهدين.