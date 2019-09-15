طلاق نادين نجيم ليس مفاجئا وهذا ما حصل معها

أكدت مصادر موثوقة للجميلة، أن العلاقة بين الممثلة نادين نجيم وزوجها هادي الأسمر كانت تمر بالكثير من المشاكل، وأن المقربين منهما كانا يتوقعان طلاقهما، وان هذه المشاكل بدأت قبل سنوات واحتدمت في شهر رمضان الماضي.

وقالت المصادر إنّ هذه المشاكل قديمة، وإن الزوجين نجحا في إبعادها عن الإعلام، إلا أنّ ظهور نادين بدون زوجها في المناسبات الاجتماعية أكد أن علاقة الزوجين تمرّ بفترة سيئة.



يذكر أن نادين وهادي تزوجها عام 2012 ولهما بنت وصبي هما هيفين وجيوفاني، وقد تزوجا بعد قصة حب رغم فارق السن الكبير بينهما، وبقيت حياتهما الخاصة بعيدة عن الإعلام.



وكان اخر ظهور للزوجين قبل ايام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني، وقد اعتقد كثيرون ان الامور بين الزوجين اصبحت افضل، لتفاجىء نادين متابعيها بقرار طلاقها حيث كتبت عبر حسابها على تويتر:

"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".



يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.