فن ومشاهير

هكذا علقت نادين نجيم على خبر طلاقها

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أعلنت الممثلة نادين نجيم انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، بعدو زواج استمر ٩ سنوات، وأثمر عن بنت وصبي في الثامنة والخامسة من عمرهما.


ورغم ظهور نادين مع هادي قبل أيام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني الخامس، في خطوة فهم منها أن نادين تدحض شائعة طلاقها التي انتشرت بقوة قبل ايام، أعلنت نادين انفصالها عن زوحها بكلمات مقتضبة على تويتر جاء فيها
"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".

 

Advertisements


يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.أعلنت الممثلة نادين نجيم انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، بعدو زواج استمر ٩ سنوات، وأثمر عن بنت وصبي في الثامنة والخامسة من عمرهما.


ورغم ظهور نادين مع هادي قبل أيام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني الخامس، في خطوة فهم منها أن نادين تدحض شائعة طلاقها التي انتشرت بقوة قبل ايام، أعلنت نادين انفصالها عن زوحها بكلمات مقتضبة على تويتر جاء فيها
"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".


يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علقت نادين نجيم على خبر طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا