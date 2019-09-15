هكذا علقت نادين نجيم على خبر طلاقها

أعلنت الممثلة نادين نجيم انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، بعدو زواج استمر ٩ سنوات، وأثمر عن بنت وصبي في الثامنة والخامسة من عمرهما.



ورغم ظهور نادين مع هادي قبل أيام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني الخامس، في خطوة فهم منها أن نادين تدحض شائعة طلاقها التي انتشرت بقوة قبل ايام، أعلنت نادين انفصالها عن زوحها بكلمات مقتضبة على تويتر جاء فيها

"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".

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يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.أعلنت الممثلة نادين نجيم انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، بعدو زواج استمر ٩ سنوات، وأثمر عن بنت وصبي في الثامنة والخامسة من عمرهما.



ورغم ظهور نادين مع هادي قبل أيام في عيد ميلاد ابنهما جيوفاني الخامس، في خطوة فهم منها أن نادين تدحض شائعة طلاقها التي انتشرت بقوة قبل ايام، أعلنت نادين انفصالها عن زوحها بكلمات مقتضبة على تويتر جاء فيها

"‏القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا...".



يذكر ان نادين عادت من القاهرة حيث تم تكريمها مساء امس في مهرجان الفضائيات العربية.