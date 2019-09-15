عبدالعزيز مخيون لـ"العين الإخبارية": "الكنز 2" فشل لأنه خارج الصندوق

يجمع الفنان المصري الكبير عبدالعزيز مخيون بين الموهبة والذكاء، لذا لا يقدم أعمالا سطحية أو تحمل صفة الابتذال؛ لإيمانه بأن الأعمال الجادة تضمن للفنان البقاء في ذاكرة ووجدان الجمهور.

وشارك "مخيون" مؤخرا في بطولة فيلم"الكنز2"، وقدم خلال أحداثه 3 شخصيات بمهارة كبيرة.

"العين الإخبارية" التقت الفنان المصري الذي كشف عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير دوره في "الكنز 2" قائلا: "شاركت في الجزء الأول والثاني من فيلم (الكنز) للمخرج شريف عرفة والمؤلف عبدالرحيم كمال، وأعتبر هذا الفيلم علامة في مشواري الفني لأنني قدمت خلال أحداثه 3 شخصيات، الأولى لرجل حكيم والثانية لشخص مجنون وأسطوري والثالثة لرجل متدين يعيش خلال فترة الأربعينيات".

Advertisements

وأضاف مخيون لـ"العين الإخبارية": "الخبرة والقدرة على التقمص جعلتني أتعامل مع الشخصيات الصعبة بحذر شديد، ولذا نال أدائي في العمل إعجاب الجمهور والنقاد".





وكشف مخيون عن أسباب فشل "الكنز2" في تحقيق إيرادات قائلا: "توقعت خروج الفيلم من المنافسة على شباك التذاكر لأنه فيلم مختلف وفكرته خارج الصندوق، وأفلام الحركة والعنف تسيطر على حال السينما في مصر، لكن لا يوجد مكان لأفلام تحمل فكرة براقة أو تحكي عن واقعة تاريخية مهمة".

وعن أسباب غيابة عن الدراما التلفزيونية قال: "منذ عامين شاركت في بطولة مسلسل بعنوان (الكبريت الأحمر) وتحمست جدا لهذا العمل، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، لكن بعد ذلك لم أجد عملا دراميا يضيف لرصيدي الفني لذا فضلت الابتعاد لحين وجود فكرة جيدة".



وبسؤاله عن مستوى الكتابة قال: "بكل تأكيد هناك تراجع لافت للنظر في مستوى الكتابة وهذا أمر محزن جدا، وأتمنى أن تناقش الدراما قضايا اجتماعية ولا تعتمد على الضرب والإثارة لأن مهمة الفن الارتقاء بوعي وعقل المشاهد".