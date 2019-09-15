شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية تحقق مليون و500 ألف جنيه ليلة الجمعة.. اعرف الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السينما المصرية أمس مليون و500 ألف جنيه فى شباك التذاكر، حيث يتنافس 6 أفلام دفعة واحدة، وهم الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2، خيال مأتة، أنت حبيبى، الكنز 2، الممر، ومن المتوقع أن تستمر فى حصد الإيرادات خلال الأيام المقبلة.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.