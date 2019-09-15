شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها وتعلق: الفراق صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها المهندس هادى أسمر، بعد 7 سنوات زواج، وأن هذا القرار لم يكن سهلاً وأن الفراق صعب، وهو الأمر الذى فاجأ متابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت نادين تدوينة عبر موقع التدوينات "تويتر" فى أول رد لها على انفصالها قائلة، "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".





يذكر أن آخر الأعمال الفنية لنادين نجيم، مسلسل "خمسة ونصف"، وعرض فى شهر رمضان الماضى،و من بطولة والفنان السورى قصى خولى ومعتصم النهار، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.