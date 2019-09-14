الانتهاء من ترشيح أبطال فيلم "العنكبوت"

عبر السيناريست المصري محمد ناير عن سعادته بالتعاون مع الممثل المصري أحمد السقا لأول مرة من خلال فيلم "العنكبوت".



وقال ناير لـ"العين الإخبارية" إنه كتب قصة فيلم "العنكبوت" منذ 7 سنوات، وتحمس له المنتج وليد صبري حينها، ولكن لضخامة المشروع تم تأجيل التنفيذ أكثر من مرة حتى قرر "صبري" إنتاج الفيلم ومنذ 4 أشهر تقريبا، وتم ترشيح المخرج أحمد نادر جلال لتنفيذه.

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وعن التعديلات التي طرأت على السيناريو خلال طوال هذه الفترة قال "بعد جلسات عديدة مع المخرج أحمد نادر جلال تم تعديل أحداث كثيرة، وأتصور أن هذه التعديلات جعلت الفيلم أكثر إثارة".

وأضاف "التغيرات كلها تمت بالتفاهم والتعاون بيني والمخرج، والنجم أحمد السقا لم يتدخل ولم يطلب أي شيء في السيناريو، لأنه رغم نجوميته لا يتدخل في عمل المؤلف، ويؤمن بأن كل فرد يستطيع أن يبدع في مجاله، إذ تركته يعمل بحرية ودون قيود".

وعن النجوم المشاركين في الفيلم قال "يضم العمل مجموعة متميزة من النجوم، هم ريم مصطفى، ومنى زكي وأحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزي ورامز أمير".

وأشار "ناير" إلى أن فريق العمل انتهى من تصوير 3 أيام قبل توقف مؤقت لاستكمال باقي الأبطال، نافيا وجود مشاهد في مدينة الأقصر كما تردد مؤخرا، لأن أحداث الفيلم تدور داخل القاهرة.