عاصي الحلاني ينجو من الموت بـ"معجزة"

كشف الإعلامي اللبناني جمال فياض حقيقة الوضع الصحي لمواطنه المطرب عاصي الحلاني، بعد سقوطه منذ عدة أيام من أعلى جواده، إذ نشر صورة سلفي على موقع "أنستقرام" تجمعه وأسرة "الحلاني".







وكتب فياض: "الحقيقة أن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة، في البداية قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرة الأولى التي يكبو فيها جواد بخياله، فيسقط عنه الفارس.. سألنا واستفسرنا فقالوا بسيطة والموضوع لا يستحق، فاسترحنا واعتبرناها عرضية، لكن في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل، لكن الصحافة تناولت الأمر وكأنه حادث بسيط وعابر والسؤال أين عاصي ولماذا لا يجيب؟".





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وأضاف: تبين أن الإصابة ليست بسيطة ولا عابرة، وأن عاصي نجا من خطر جسيم وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت أن تكون كارثية.

واستكمل: الرواية كما حكاها لنا تقول إنه كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية، وإن الحصان تعثر وكبا، وسقط عاصي أمامه ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه، ضاغطا على الرقبة والقفص الصدري، غاب عاصي عن الوعي لمدة يومين وعندما استرد وعيه سأل عن ابنه الوليد".





وواصل جمال فياض: "قام الأطباء بالواجب وبمهنية عالية والنتيجة عدة كسور في الساعد الأيسر وكسر صغير بالخنصر والبنصر، وقد لجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين لتثبيتهما، كما تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة".

ما كتبه الصحفي اللبناني عبر حسابه الشخصي آثار قلق وخوف الجمهور، لذا توالت الاتصالات والاستفسارات، فلم تجد ابنة عاصي الحلاني وسيلة تطمئن الجمهور على والدها إلا بنشر فيديو يجمع بينهما عبر أنستقرام وكتبت "شكرا لكل شخص سأل واهتم بأمر بابا، حبيت أطمئنكم أنه بخير ورجع للبيت لا يوجد شيء خطير أو يدعو للقلق، ربنا يحمي كل الآباء".

يذكر أن عاصى الحلاني تعرض لحادث سقوط من فوق ظهر الحصان منذ عدة أيام، وفسر مدير أعماله الحادث بأنه بسيط ولا يدعو للقلق.