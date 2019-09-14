شكرا لقرائتكم خبر عن رباعيات صلاح جاهين فى معزوفة جديدة للموسيقار راجح داوود بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المؤلف الموسيقى راجح داوود رباعيات صلاح جاهين المعروفة فى شكل موسيقى جديد تعزفه أوركسترا القاهرة السيمفونى فى حفل بالمسرح الكبير بالأوبرا يوم 23 سبتمبر الحالى بقيادة المايسترو ناير ناجى يوم 23 سبتمبر الحالى.

وأعلن الموسيقار راجح داوود أن الأعمال الجديدة سوف تعزفها الدكتورة إيناس عبد الدايم على آلة الفلوت، وسوف يقوم بدور الراوى الفنان توفيق عبد الحميد.

راجح سامى داوود هو علامة ورمز من رموز الموسيقى ولاعب بيانو، تخرج فى معهد الكونسرفتوار (المعهد العالى للموسيقى) عام 1977 ودرس فى جامعة فيينا ونال منها شهادة الفنون العليا.

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وفيما يختص بعمله فى معهد الكونسرفتوار بالقاهرة فإنه عمل فى البداية كمعيد عام 1978 ثم مدرس بقسم التأليف عام 1988 ومنها لمدرس مساعد عام 1994 وفى عام 2000 أصبح أستاذ بقسم التأليف بمعهد الكونسرفتوار.

ومن أهم إنجازاته قيامه بتأسيس أروكسترا الهناجر للوتريات عام 1994 وكان قائد أروسكترا الهناجر حتى عام 1999، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام المهمة مع كثير من المخرجين مثل داوود عبد السيد ومحمد كامل القليوبى وإيناس الدغيدى.

ومن أهم أعماله تأليفه الموسيقى التصويرية لفيلمى (الكيت كات) و(سارق الفرح)، بالإضافة إلى (رسائل البحر) و(الراعى والنساء) و(الكلام فى الممنوع)، كما نال العديد من الجوائز من قبل عدة مهرجانات ومسابقات.