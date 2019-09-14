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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. لويس توملينسون يطرح كليبه الجديد "Kill My Mind" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى لويس توملينسون كليب جديدا حمل اسم " ،"Kill My Mindوذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والكليب من إخراج شارلى لايتنينج، وكان لويس أطلق الأغنية فى الأسبوع الماضى ليفاجئ العالم أمس بالكليب الخاص بها.
حقق كليب "Kill My Mind" علي موقع اليوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة بالساعات الأولى من إطلاقه.
كلمات الاغنية :
You’re a nightmare on the dance floor
And you hate me, and I want more
You’re a total distraction
While I’m waiting for your reaction whah
The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin
Ahh I can ease the pain
Just a little taste babe
And ya won’t let go of your hold on me
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don’t know what I’d do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don’t know what I’d do without you now
Kept me living
From the last time
From a prison
Of a past life
On a mission just to feel like
When you kissed me
For the last time whah
The devil in my brain
Whispering my name
I can hear it sayin
Ahh I can ease the pain
Just a little taste babe
And ya won’t let go of your hold on me
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don’t know what I’d do without you now
You kill my mind
Raise my body back to life
And I don’t know what I’d do without you now
من الكليب الجديد
من الكليب الجديد
من الكليب الجديد
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