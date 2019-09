شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. لويس توملينسون يطرح كليبه الجديد "Kill My Mind" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى لويس توملينسون كليب جديدا حمل اسم " ،"Kill My Mindوذلك على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والكليب من إخراج شارلى لايتنينج، وكان لويس أطلق الأغنية فى الأسبوع الماضى ليفاجئ العالم أمس بالكليب الخاص بها.

حقق كليب "Kill My Mind" علي موقع اليوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة بالساعات الأولى من إطلاقه.

كلمات الاغنية :

You’re a nightmare on the dance floor

And you hate me, and I want more

You’re a total distraction

While I’m waiting for your reaction whah

The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin

Ahh I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won’t let go of your hold on me

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

Kept me living

From the last time

From a prison

Of a past life

On a mission just to feel like

When you kissed me

For the last time whah

The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin

Ahh I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won’t let go of your hold on me

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now



من الكليب الجديد



