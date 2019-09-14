شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيات جديدة لخالد سليم وصابر الرباعى بتوقيع هشام صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح كلماته فى ألبوم تامر عاشور صرح الشاعر هشام صادق، لـ"الخليج 365"، أنه يعيش حاليا حالة من النشاط الفنى، حيث تعاون مع عدد من نجوم الغناء فى ألبوماتهم المقبلة منهم، المطرب خالد سليم فى ألبومه الجديد، بأغنية ستكون جديدة ومختلفة من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.

وأضاف صادق أنه يتعاون أيضا مع المطرب التونسى صابر الرباعى فى ألبومه الجديد، بأغنية ستكون من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور، مشيراً إلى أنه يقدم عدد من أغانى سينجل مع الفنانة سمية الخشاب، والأغنية من ألحان سمية، وتوزيع شريف الشاعرى.

وأوضح أنه يتنظر 3 أغنيات جديدة فى ألبوم المطرب أحمد سعد من ألحان أحمد سعد، ويتعاون أيضا مع المطرب سعدى فى ألبوم الجديد.

يذكر أن هشام صادق من أهم الشعراء الذين كان لهم تأثير مباشر فى نجاح العديد من ألبومات تامر حسنى، وبوسى، ونادر أبو الليف، وصابر الرباعى، وتامرعاشور، وكريم محسن، ومحمد نور، بكتابة كلمات العديد من أغنياته التى لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا منذ طرحها حتى الآن.