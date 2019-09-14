شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يطير إلى أستراليا لتصوير فيلم عالمى مع ديفيد وينهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان الشاب أحمد مالك إلى أستراليا لتصوير فيلم "The Furnace" للمخرج رودريك ماكاى ويشاركه البطولة الممثل الأسترالى ديفيد وينهام، فى تجربة عالمية للنجم المصرى الشاب. ووصف مالك مشاركته فى الفيلم بالخطوة المهمة ووعد متابعيه بتقديم كل ما لديه وأكثر، متوجهًا بالشكر لمن سانده قائلا: "شكرا لكل حد صدق فيا ولسة مصدق فيا". Advertisements ويجسد مالك دور راكب جمال يساعد "وينهام" فى خداع بعض الجنود، ضمن أحداث الفيلم، بحسب موقع مجلة "فارايتى" الأمريكية. وتدور أحداث الفيلم فى تسعينيات القرن التاسع عشر، خلال فترة اكتشاف الذهب فى غرب أستراليا، وتدور أحداثه حول قصة بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة فى أرض جديدة، وتلقى الأحداث الضوء على التاريخ المنسى لعناصر الـ "جان" الأسترالية، ومعظمهم من المسلمين والسيخ من الهند وأفغانستان وبلاد فارس، الذين فتحوا الصحراء الداخلية للبلاد، وشكلوا روابط فريدة مع السكان الأصليين المحليين.

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