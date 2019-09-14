شكرا لقرائتكم خبر عن ضيعتوا شبابي وجننتم بابي.. نشوى مصطفى تغنى لابنتها فى حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، الخميس الماضى، بكتب كتاب ابنتها مريم، وظهرت مريم وهى تقوم بالتوقيع على عقد القران، بينما حرصت والدتها على إطلاق الزغاريد، بحضور نجوم الفن أبرزهم ياسر جلال وإيهاب فهمى.

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ولم تضع نشوى مصطفى فرصة الغناء مجددًا كما فعلت فى فرح ابنها عبد الرحمن وصعدت بها على تريندات جوجل وتويتر وحققت نسب مشاهدة عالية، إذ قدّمت أغنية ساخرة لابنتها مريم تحمل اسم "شافها قلبه رق"، تقول كلماتها: "خلصنا فى بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتى جاى يخطف مريومتي".

كانت نشوى احتفلت فى يوليو الماضى بزفاف نجلها عبد الرحمن، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدوانى، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمى سالم، عزة مجاهد.