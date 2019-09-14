آخرهم نادين نسيب نجيم.. نجوم أخفوا نبأ طلاقهم لمدة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، اليوم، خبر طلاقها من زوجها هادي الأسمر، بعد انفصالها عنه منذ سنة، ولكن لم تعلن إلا اليوم.

نادين نجيم لم تكن الفنانة الأولى، التي أخفت خبر طلاقها لمدة طويلة، بل الأمر شمل عدد من نجوم الفن، وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز النجوم:

نادين نجيم

أكدت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنباء، التي انتشرت بشأن انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، اليوم، عبر حسابها بموقع " تويتر"، بعد زواج استمر 7 سنوات.

وكتبت نجيم: "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم لنا".

تامر عاشور

فاجأ الفنان تامر عاشور جمهوره، الخميس الماضي، بخطوبته من فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى دارين حلمي، بعد أن كان متزوجًا وأنجب ابنته "أيام" في أبريل الماضي.

ونشر عاشور صورة تجمعه بدارين، وعلق: "مش هذوق في الكلام، وأقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة، وهأقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة، وهقول إني بحبها قدام كل الناس، وأتمنى تعيش معايا العمر كله، وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".

وردت عليه دارين: "بحبك يا تامر، يا رب كل حاجة حلوه واحنا مع بعض"، ليرد عليها: "الصغنن، بموت فيكي".

محمود العسيلي

في حلقة من حلقات برنامج "حفلة 11"، مع الإعلامية سمر يسري، أعلن الفنان محمود العسيلي، انفصاله عن زوجته الثانية، منذ عدة أشهر، وعن عدم إعلانه خبر انفصالهما فور وقوعه، أكد أنه لا يحب أن يعلن حياته الشخصية على الملأ، حتى إن هناك من لم يكن يعرف بخبر طلاقه من زوجته الأولى، إلا حينما أعلن الزواج من زوجته الأخيرة.

وأعلن محمود العسيلي، مؤخرا، خطوبته من خبيرة تجميل أمنية عبدالمنعم.

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أحمد فهمي

انفصل الفنان أحمد فهمي، عن منة حسين فهمي، في هدوء تام، بعد زواج استمر 3 سنوات، ولم يعلن الأمر، حتى كشف "فهمي" خبر انفصالهما في حلقة من حلقات برنامج "واحد من الناس"، وبعدها تزوجت "منة" من المحامي الشهير طارق جميل سعيد، بينما قام "فهمي" بخطبة الفنانة الشابة هنا الزاهد، وتزوجها قبل يومين.



هنا شيحة

بعد تكتم على الأمر لمدة، أكدت الفنانة هنا شيحة خبر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس،في تسجيل صوتي، وقالت إنها انفصلت في هدوء بسبب خلاف في وجهات النظر بينها وبين أحمد، لكن علاقتهما ستظل طيبة، وسيبقى صديقًا مقربًا لها.

وأضافت أنها لم تجد من أحمد فلوكس سوى الاحترام الشديد والشهامة والرجولة، لذلك فهي تحافظ دائما على علاقتها به.

علي ربيع

كشفت ندا محمود، زوجة علي ربيع السابقة، لأول مرة، عن تفاصيل انفصالها عن نجم مسرح مصر، من خلال خاصية" الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام".

ونشرت ندا إجابة لأسئلة وصلت لها، فسألها أحد الأشخاص عن الذي استفادت من طلاقها، وردت: "اتعلمت حاجات كتير، وفهمت أن في حاجة اسمها اللي جوه غير اللي بره، مش دايما اللي ظاهر حقيقي، وراء كل حقيقة حقيقة".

وسألها شخص آخر: "هل مليكة بتشوف باباها"، فأجابت: "طبعا"، وسألها متابع ثالث: "ناوية تتجوزي مرة تانية"، فردت: "الله أعلم".

وكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عن طلاقهما، بعد كتابة عبر حسابها على "إنستجرام" عن طردها من منزلها مع ابنتها، ولم توضح هل وقع طلاق أم لا، فيما لم يعلق الفنان علي ربيع على الأمر.

ياسمين عبدالعزيز

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فاجأت الجميع في بداية عام 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.

وأكدت مصادر مقربة من ياسمين عبدالعزيز وقتها، أن الطلاق وقع منذ عام، ولكن لم يعلن الطرفان انفصالهما، وبعد عدة أشهر تزوج طليق ياسمين عبدالعزيز، من الفنانة ريهام حجاج.