4 أكتوبر.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي، يوم 4 أكتوبر المقبل، بنادي الرواد في مدينة العاشر من رمضان.

ونشر عاشور بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه بموقع "إنتسجرام"، وعلق: "يوم 4/ 10 إن شاء الله هكون معاكم في نادي الرواد، العاشر من رمضان".

يذكر أن الفنان تامر عاشور أحيا حفلا كامل العدد، حضره الآلاف، بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية، الخميس الماضي، بحضور المنتجة سارة الطباخ.