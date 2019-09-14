وفاة والد زوجة المطرب رامي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المطرب رامي جمال وفاة والد زوجته اللواء سيد عبد الجواد. وكتبت جمال تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله تعالى والد زوجتي والرجل العزيز جدا على قلبي اللواء سيد عبد الجواد الشاذلي، نسألكم الدعاء له ولكل موتانا". وتزوج الفنان رامي جمال من زوجته ناريمان 2014، بحضور العائلتين وأصدقائهما المقربين.

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