صور| إنجي علاء تكشف عن أصعب الشخصيات في مسلسل "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الكاتبة إنجي علاء عن أصعب شخصية واجهتها، في أثناء كتابة سيناريو مسلسلها الجديد "بلا دليل"، وهي الطفلة هنا.

ونشرت إنجي صورا للطفلة ريماس، التي تلعب دور "هنا"، عبر حسابها بموقع " تويتر".

وعلقت علاء على الصور: "الطفلة ريماس في دور هنا من كواليس تصوير مسلسل بلا دليل، من أصعب الشخصيات اللي كتبتها في المسلسل، من المقرر عرضه شهر أكتوبر المقبل، يارب يعجبكم".

المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويستمر 45 حلقة، ويخوض بطولته: درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي.