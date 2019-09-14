فيديو| مصطفى خاطر عن مباراة ليفربول: "حتى القطة بتشجع محمد صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، خلال مشاهدته مباراة ليفربول مع نيوكاسل، اليوم.

وظهر "قطة" وهي تشاهد مباراة ليفربول بالقرب مع الشاشة، وتتفاعل مع حركة الكرة، وعلق: "تونة وهي بتتفرج على ماتش صلاح، وعايزة تجري معاهم في الملعب، كل حاجة بتشجع صلاح حتى القطة".

وانتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة، التي جمعتهما ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وأحرز صلاح الهدف الثالث بطريقة رائعة.