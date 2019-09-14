محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، خلال مشاهدته مباراة ليفربول مع نيوكاسل، اليوم.
وظهر "قطة" وهي تشاهد مباراة ليفربول بالقرب مع الشاشة، وتتفاعل مع حركة الكرة، وعلق: "تونة وهي بتتفرج على ماتش صلاح، وعايزة تجري معاهم في الملعب، كل حاجة بتشجع صلاح حتى القطة".
وانتهت المباراة بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة، التي جمعتهما ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وأحرز صلاح الهدف الثالث بطريقة رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مصطفى خاطر عن مباراة ليفربول: "حتى القطة بتشجع محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.