نادين نجيم تؤكد انفصالها عن زوجها: "ما كان سهل علينا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أكدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنباء التي انتشرت بشأن انفصالها عن زوجها هادي الأسمر، عبر حسابها بموقع " تويتر".
وكتبت نجيم: "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".
وحرصت الفنانة التونسية لطيفة أن تعلق على هذا الخير قائلة: "ربنا يكتب لكم الخير ويخليلكم أولادكم حبيبتي، والصداقة أهم من الزواج وأبقى أحيانا".
وتزوجت الفنانة نادين نجيم من زوجها هادي أسمر عام 2012، وأنجبت منه "هيفن وجوفاني"، وانتشرت أنباء عن انفصالهما منذ عام، وأنهما كانا يمهدان القرار لأبنائهما.
يذكر أن نادين نسيب نجيم كُرمت، أمس، في مهرجان الفضائيات العربية في مصر، بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "خمسة ونص".
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