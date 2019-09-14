محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: طرحت شركة باراماونت بيكتشرز الإعلان الرسمي لفيلم "Like A Boss""، عبر قناتها على موقع يوتيوب. البرومو حقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة، بعد 48 ساعة من طرحه. Advertisements الفيلم من المقرر عرضه في 10 يناير 2020، من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي. وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طرح تريلر "Like A boss" لسلمى حايك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.