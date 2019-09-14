أصالة لـ"سميرة سعيد": "منك أتعلم.. كيف أتجدد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ردت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة الفنانة سميرة سعيد لها على ألبومها الغنائي الجديد "في قربك".
وقالت أصالة في تغريدة لها ردا عليها عبر حسابها على"تويتر": "سميرتي الحبيبة الحنونة الغالية.. منكِ أتعلم، كيف أُغير؟ وكيف أتجدد؟ ورأيكِ أنتظره ليسعدني".
وكانت سميرة سعيدة قد نشرت تغريدة هنأت فيها أصالة بألبومها جاء فيها: "صولا.. سعيدة بنجاح ألبومك.. كالعادة متجددة ومختلفة وحريصة على تغيير مسامك الفنية.. مبروك".
وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغانٍ، هي: "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".
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