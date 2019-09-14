لاميتا فرنجية مع نجلها: "إنت الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة تجمعها بنجلها "جاستن"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت لاميتا في الصورة وهي محتضنه نجلها ولم تظهر ملامحه، وعلقت: "إنت الدنيا كلها". يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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