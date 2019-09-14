تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يهنئ مطرب عربي شهير بعيد ميلاده برسالة "ملغومة"

هنأ الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، السبت، النجم اللبناني وائل كفوري بمناسبة عيد ميلاده، مهديا إياه أغنية “أنا رايح بكرا عالجيش” على طريقة خاصة.

ونشر أدرعي تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها “كل عام وأنت بخير وائل كفوري بعيد ميلادك. بهذه المناسبة أقول أكيد أغنيتك كتبت للجيش اللبناني، وأكيد أنك تدعم أن يكون هذا الجيش هو القوة الوحيدة المسلحة في بلادك”.

وأضاف أنه لا يصح أن تقوم “منظمة إرهابية بدعم إيراني من إيران، أن تقرر مصير لبنان وتستخدم معسكراتها لإنتاج الصواريخ الدقيقة”، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

وزعم الجيش الإسرائيلي، بداية الشهر الجاري، أن حزب الله اللبناني أنشأ مشروعا جديدا لإنتاج وتجهيز الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع اللبنانية، وهو ما نفاه الحزب.

وعادة ما يثير أدرعي الجدل بتغريداته التي يوجهها لفنانين عرب كان من بينهم هيفاء وهبي وإليسا وراغب علامة، وعمرو دياب.

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وتعرّض أدرعي، لهجوم كبير بعدما نشر على حسابه في موقعي فيسبوك وتويتر فيديو للأغنية التونسية “يا ليلي ويا ليلة” للفنان محمد صالح بلطي رفقة الطفل “حمودة”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الأغنية التونسية التي سلبت قلوب العالم. الآن وبأداء جنود جيش الدفاع (جيش الاحتلال الإسرائيلي)”.

ويتعمَّد المتحدث باسم الجيش اختيار الفنانين والأغاني الناجحة والأحداث المثيرة ليثير ضجة أكبر. فأغنية علامة “طار البلد” كانت أثارت ضجة كبيرة في لبنان، كما أن أغنية “يا ليلي يا ليلة” حصدت أكثر من نصف مليار مشاهدة على موقع يوتيوب.

ويحاول أدرعي منذ سنوات طويلة استفزاز العرب، خاصة الفنانين، من أجل الحصول على منبروإثارة النقاش. وكان تسبب في عام 2014 بازمة في “ارب ايدول” بسبب تأييده المشتركين منال موسى وهيثم الخلايلة.