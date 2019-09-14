تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ مؤمن زكريا

وجه النجم تامر حسني رسالة مؤثرة للاعب كرة القدم مؤمن زكريا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق النجم تامر حسني على الفيديو، الذي ظهر من خلاله مؤمن زكريا أثناء حديث تليفزيوني له ليتحدث عن إصابته، قائلاً: "مؤمن زكريا لا تربطني بيه اي صداقه شخصية يربطني بيه فقط الإنسانيه و انه ابن بلدي، و شفت الڤيديو دا زي كل الناس ،هو من أهم لاعبي مصر في كرة القدم اتعرض لضغوط و حروب نفسية ، والدته مستحملتش الكلام السلبي المحبط اللي

بيكسر في ابنها قدام عنيها ، تعبت و دخلت المستشفى و عملت عملية و هو اتصاب بحالة نفسية مرضية كبيره اثرت على المخ و طريقة نطقه للكلام و الله أعلم اثرت عليه تاني في ايه ...اكيد متوسم خير في النادي الأهلي و من جماهير مصر العظيمة سواء من الأهلي او الزمالك انهم مش هيسيبوه و هيقفوا جانبه و لو بالكلمة الطيبة التشجيعية لحد مايرجع بكامل صحته و يفرح قلب والدته عليه من تاني، جمهورنا المصري العظيم وقت الجد قلب واحد مليان رحمه بيعدي و بيسامح رغم اي اختلاف ، لما بنرحم الناس ربنا بيبعتلنا ناس ترحمنا و اكيد مفيش اي جهاز في البلد يرضى يسيب الراجل دا كدا ربنا يشفيك يا كابتن مصر و ترجع تنور الدنيا كلها و الملاعب و ربنا يطمنا على والدتك و تقوم بألف سلامه انت و ست الكل".

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يذكر أن تامر حسني يستعد لعرض فيلم "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، كميل سلامة.