شاهد.. البوسترات الرسمية لفيلم تامر حسني الجديد "الفلوس"

كشفت مصادر مقربة من النجم تامر حسني عن البوسترات الرسمية لفيلم "الفلوس"، والذي من المقرر طرحه في شهر أكتوبر المقبل.
وفيلم "الفلوس"، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، جوهرة، خالد الصاوي، محمد سلام، أحمد السقا، علي ربيع، ويزو،كميل سلامة، الذي حل محل الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية قبل مواصلة تصوير دوره في الفيلم.
يشار إلى أن النجم تامر حسني أحيا مؤخراً أضخم حفل في الشرق الأوسط على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرةالدولي، وذلك وسط عدد ضخم من الجمهور ومحبيه، الذي وصل إلى عشرات الآلاف.
وقدم النجم تامر حسني من خلاله باقة من ألمع أغانيه، التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، ومن بينها: "يا بنت الإيه"، "أنا ولا عارف"، كل مرة"، "عيش بشوقك"، "تليفوني رن"، "قرب حبيبي"، "بطلت العالم في النكد"، "يانا يا مفيش"، "ناسيني ليه"، "كفياك أعذار"، "رسمي فهمي نظمي".
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