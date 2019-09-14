شاهد.. هيفاء حسين أم للمرة الثانية

أعلنت الفنانة هيفاء حسين، عن حملها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة هيفاء حسين بجوار زوجها الفنان حبيب غلوم، قائلة: "أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي". وهنأ الفنان أحمد جمال الفنان حيبيب قائلاً: "مبروووك يا دكتور ربنا يقومها بالسلامة". Advertisements يذكر أن الفنان حبيبي غلوم تزوج من الفنانة هيفاء حسين في عام 2010.

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