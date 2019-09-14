بالفيديو.. نجلة عاصي الحلاني تكشف تطورات حالته الصحية

طمأنت ماريتا حلاني نجلة النجم عاصي الحلاني، جمهوره ومحبيه، حيث نشرت فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهرت ماريتا من خلال الفيديو بين أحضان ولدها في منزلهما، معبرة عن سعادتها قائلة: "شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا.. الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت..ما تعتلوا هم وما تخافوا ابدا ابدا ما في شي خطر.. بس شوية تعب.. الله يحمي كل اب بالعالم.. منحبكم كتييير". ". وكان النجم عاصي الحلاني أصيب عقب سقوطه Advertisements من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الرياق في لبنان؛ لتلقي العلاج. يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخراً كليبا بعنوان "ضحكي"، وهو من كلمات عامر لاوند، و ألحان علي حسون، و توزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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