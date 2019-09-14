ياسمين الحربى تُحيي حفل هارب فى دار الأوبرا المصرية

تحيي الفنانة ياسمين الحربي، حفل هارب، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتباع التذكرة بسعر 80 جنيهًا.

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