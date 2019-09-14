شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تكشف أسباب انفصالها عن زوجها والان مع التفاصيل

أكدت النجمة اللبنانية "نادين نجيم"، نبأ انفصالها عن زوجها رجل الأعمال "هادي أسمر"، معربة عن استمرار صداقتها معه للأبد واحترامها الكامل له.

وكتبت نجيم في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": قائلة ”القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا“.

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وأضافت: ”ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا“.

وكان غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نجيم، عن حفل زفاف صديقتها المقربة نتالي نصرالله، قد أثار عدة تساؤلات من قبل الجمهور.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من هادي الأسمر في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما ”هافن“ عام 2013 و“جيوفاني“ في عام 2014.