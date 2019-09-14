خاص- عن جدارة، طوني بارود ممثلاً لمحطة ام تي في ضمن مهرجان الفضائيات العربية

تألق الاعلامي اللبناني طوني بارود في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية وذلك بعدما تم اختياره من قبل الاستاذ ميشال المرّ لتمثيل محطة MTV في المهرجان واستلام الجائزة كـ “أفضل محطة لبنانية لعام ٢٠١٩”.

وتسلّم “بارود” الجائزة في حفل اقيم في القاهرة بحضور نخبة من أهم الوجوه الفنية، حيث شكر ادارة المهرجان على الرقي في التعامل مع الحضور. ولفت ان رئيس مجلس ادارة MTV الاستاذ ميشال المر اعطاه الثقة كي يتحدث باسم MTV خاصة ان القناة اللبنانية وصل صوتها الى كل العالم، فهي صوت الحرية والصورة الراقية والتي تشرّف اسم لبنان والعالم العربي.

بارود تحدّث لبصراحة عن أهم المحطات في مسيرته الفنية وعلاقته الخاصة بأم الدنيا مصر، ففي عام 1986 حصد لقب افضل لاعب في الدول العربية وهدّاف العرب في مصر واستلم الجائزة على المسرح في القاهرة حينها.

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بعدها تلقى عرضاً من نادي الزمالك للانضمام الى الفريق ومتابعة دراسته في الجامعة الاميركية في مصر لكن عائلته رفضت آنذاك لأنه وحيد لعائلته، اضافة الى الحرب المشتعلة في لبنان حينها.

وفي عام 2014 استلم جائزة افضل اعلامي لبناني في مهرجان الفضائيات العربية، ليعود ويقف على نفس المسرح مستلماً جائزة MTV. طوني أكد ان القاهرة محطة مهمة جداً في حياة كل شخص كي يتعرف على فن الزمن الأصيل.

عن هذا الموضوع كتب “بارود” عبر حسابه: MTV أفضل محطة لبنانية لعام ٢٠١٩ في مهرجان الفضائيات العربية، شكرًا من اعماق قلبي، مع كل الوفاء، التقدير، المحبة والاحترام للأستاذ ميشال المر رئيس مجلس إدارة الـ ام تي في، على ثقته الكبيرة وإعطائي شرف تمثيله شخصياً واستلام الجائزة باسم الـ م تي في فمحطة MTV بتريّح العين، بطّمن القلب وبترد الروح”.

نذكر ان المهرجان كان قد كرّم أيضاً، النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 . أيضاً تسلم الاعلامي محمد قيس جائزة التميّز في الإعلام كافضل إعلامي لبناني شاب.