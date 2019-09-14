بعد ان كرمه في مهرجان الزمن الجمبل، د. هراتش يودّع سيمون أسمر

ودع لبنان بعد ظهر يوم الجمعة، المخرج الكبير سيمون أسمر بمأتم رسمي في كاتدرائية مار جرجس – وسط بيروت، حيث ترأس الصلاة لراحة نفسه راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، بحضور حشد من الوجوه الفنية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية.

العائلة تقبلت التعازي قبل الدفن وبعده واليوم السبت 14 الجاري في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية – بيروت، حيث كان من بين المعزين الجراح التجميلي الشهير دكتور هراتش سغبزريان الذي ربطته علاقة صداقة بـ “اسمر” الذي تم تكريمه في آخر ظهور له ضمن “مهرجان الزمن الجميل” الذي ينظمه ويشرف عليه د.هراتش.

وكان “هراتش” قد اهتم أيضاً باطلالة سيمون اسمر قبل تحضيرات “ديو المشاهير” حيث كان ضمن لجنة تحكيم البرنامج وقبل ان يطل على الشاشة كان له زيارة الى امبراطورية الجمال حيث خضع لأنامل صانع الجمال الدكتور هراتش من خلال بعض الرتوشات الخفيفة.

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العائلة المفجوعة، لا زالت تتقبل التعازي في رحيل سيمون اسمر، الاسم الاشهر من نار على علم في عالم الاخراج واعداد البرامج المنوعات واكتشاف المواهب في لبنان والعالم العربي، وذلك يوم غد الأحد، الواقع في 15 الجاري في صالون كنيسة السيدة الحبشية – غزير من 10 صباحاً ولغاية السادسة مساءً.

نذكر ان العديد من الفنانين شاركوا في وداع “أسمر” نذكر منهم: ماجدة الرومي، راغب علامة، وائل كفوري، نجوى كرم، وليد توفيق، مادونا، غسان صليبا، عبد الكريم الشعار، ايلي ايوب، وفاء طربيه، جورجيت جباره وجهاد الأطرش، طوني ابي كرم، اليسار وغيرهم.

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