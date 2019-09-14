ما الأشياء التي تحرصُ النجمات على وجودها بحقائبهنّ بالمهرجانات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواظبُ العديد من النجمات على حضور المهرجانات الفنية التي تعتمدُ على تألقهنّ بإطلالاتهنّ المتنوعة على السجادة الحمراء.
وغالبًا ما نشاهد النجمات يحملنَ حقيبةً صغيرةً تُناسب فساتينهنّ في المهرجانات، ولكن هل تَبادر إلى ذهنك سؤال بماذا تحتفظ الفنانات داخل تلك الحقيبة الصغيرة في المناسبات المهمة؟.
"فوشيا" توجّهت بهذا السؤال لعدد من النجمات أبرزهن هنادي مهنا وإنجي وجدان ومروة عبد المنعم، ولاحظنا أن جميعهنّ لا يستغنينَ عن زجاجة عطر صغيرة داخل حقائبهنّ.
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