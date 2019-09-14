الشركة المنتجة تعلن البدء تصوير فيلم "1919" خلال أيام

تبدأ الشركة المنتجة لفيلم 1919 تصوير العمل خلال أيام مع المخرج مروان حامد والنجمان كريم عبد العزيز و أحمد عز وهو من تأليف أحمد مراد الفيلم تدور يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.

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