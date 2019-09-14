محمد رمضان يعلن عن خوضه السباق الرمضاني

أعلن الممثل محمد رمضان فى وقت سابق عن تعاقده مع شركة "سينرجى" للمرة الثانية على التوالى، بعدما حقق نجاحا مشهودا بمسلسله الأخير "زلزال" العام الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ولم يستقر رمضان على المشروع المقرر أن يقدمه خلال موسم رمضان 2020، كما لم يستقر على المخرج، وربما يتم الإعلان عن التفاصيل الأيام المقبلة. قد يهمك ايضاً: محمد رمضان عاريا وتعليقات صادمة من الجمهور رامي صبري يدافع عن محمد رمضان ويكشف حقيقة خلافه مع عمرو دياب

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