طلة جديدة للنجم تامر حسنى بإ ستاد القاهرة

أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائياً صاخباً على ملعب الهوكى داخل إستاد القاهرة، وفى ظاهرة أولى من نوعها، أثبت تامر أنه نجم إستثنائى، خاصة أن جمهوره بمفرده يتخطى جماهير المباريات،،يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصرعلى ربيع، وويزو، وآخرون، فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.

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