شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 7 صور بحياة جونى ديب وآمبر هيرد.. قبل صراع المحاكم وأزمة الـ50 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انفصال الثنائى جونى ديب وآمبر هيرد قبل ثلاث سنوات منذ عام 2016، إلا أن الأزمات لا زالت مشتعلة بينهما، وترصدها المواقع بشكل يومى خاصة بعد القضية الأخيرة الذى رفعها جونى ديب عليه بحجة التشهير به فى مقال كتبته بصحيفة واشنطن بوست ما جعله يطالبها جراء ذلك بتعويض بلغت قيمته 50 مليون دولار.

الأزمة التى حدثت مؤخراً ربما أنست كثيرون حجم المحبة الذى عاشها الثنائى معاً قبل الانفصال، حيث لم يتخيل أحد وقتها أن يصل حد الخلافات بينهما إلى ما وصل إليه مثلما ظهر فى الصور التى نسلط الضوء عليها، والتى كانت بالنسبة لكثيرين بمثابة مصدر إلهام لكثيرين سبق وتمنوا أن يصبحوا مثلهما بسبب الرومانسية التى كانت تظهر خلال تلك الصور طيلة فترة ارتباطهما قبل أن يثبتا مع الأيام أن الصور كانت خادعة.























