شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة شاى تجمع نجوم "سينرجى" ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب ومحمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسة ودية بقيادة مدير عام شركة سينرجى حسام شوقى، جمعت النجوم ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد رجب، وإدوارد، وكرم جابر، على طاولة "شاى وكيك" ولاقت الصورة إعجاب الآلاف وتعليقاتهم بمجرد نشرها على حساب النجم محمد رجب، وتساءل المتابعون: هل يجتمع كل هؤلاء النجوم فى عمل جديد؟ Advertisements

سينرجى وينشغل الوسط الفنى فى ذلك التوقيت من كل عام، بالتحضير للأعمال الدرامية المقرر عرضها على الشاشات فى الموسم الرمضانى، ودائمًا تتردد تكهنات وشائعات غير صحيحة، ومع الاستعدادات والتحضيرات للموسم الرمضانى المقبل 2020، حجزت 5 مسلسلات مكانها مبكرًا فى القائمة الأولى للمسلسلات التليفزيونية، البعض يكرر تعاونه مع نفس فريق عمله السنوات الماضية، وآخرون يلجأون لمخرج جديد، ويرصد ”الخليج 365” تفاصيل الـ5 مسلسلات التى أعلنت عنها شركة "سينرجى" حتى الآن، وهى؛ فلانتينو لعادل إمام، و"النهاية" ليوسف الشريف ومسلسل لأمير كرارة لم يستقر على اسمه وآخر لياسر جلال يحضر له الآن، وأخيرا مسلسل للنجم محمد رمضان.

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