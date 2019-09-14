أبطال فيلم "لص بغداد" يصورون عدة مشاهد فى شبرامنت.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حاليا أبطال فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام ما يقرب من 20 مشهدا فى منطقة شبرامنت، حيث تجمع المشاهد كلا من محمد إمام وأمينة خليل وأحمد العوضى ومحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة يوم واحد فقط، لينتقل بعدها فريق العمل إلى مواقع تصوير أخرى، ومن المتوقع عرض الفيلم فى السينمات فى موسم أفلام نصف العام المقبلة.
وانتهت أسرة الفيلم مؤخرا من تصوير أخطر مشاهد العمل، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" والمخرج أحمد خالد موسى.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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