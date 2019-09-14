شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد زوجة المطرب رامي جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب والملحن رامى جمال، وفاة والد زوجته اللواء سيد عبد الجواد الشاذلي منذ قليل، ولم يحدد موعد إقامة الجنازة وتشييع جثمانه أو العزاء حتى الآن.

وأعلن رامى جمال، وفاة والد زوجته عبر عبر تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التدوينات "تويتر"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالي والد زوجتي والرجل العزيز جدًا علي قلبي اللواء/ سيد عبد الجواد الشاذلي نسألكم الدعاء له ولكل موتانا".





كان المطرب رامى جمال قد طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات محمد شرشر، وحققت نجاحا كبيرا.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا كبيرا، وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعاً فى لندن، وهى: "مفيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير"روبى براينت"، و"زاك سانى".